Guerre en Ukraine : cimetière de missiles à ciel ouvert à Kharkiv

Avant d’évoquer les incertitudes quant à une sortie de crise de la guerre en Ukraine par la voix diplomatique, voici des images en provenance de Kharkiv, illustrations de cette violence, des frappes, et ces preuves conservées par les autorités ukrainiennes : un cimetière de missiles.

C’est un amas de fer, en fait un cimetière de missiles, dont la photo a marqué les esprits en Ukraine. Alors nous sommes allés voir à Kharkiv, où se trouvent des centaines de restes de projectiles. Sous la couche de neige, on distingue les enveloppes de ces roquettes, ces missiles, qui sont tous tombés sur la ville depuis le 24 février. On les distringue vues du ciel, alignées. Selon le décompte des Ukrainiens, Kharkiv a subi plus de 6 500 tirs en 10 mois. Plus de 1 000 civils ont été tués dans la région.

Les débris sont là pour l’Histoire

Chaque projectile est un cas recensé. "Sur chaque missile, il y a un numéro de dossier. On renseigne le crime, la date et le lieu", indique Dmytro Chubenko, porte-parole du procureur de Kharkiv. En quelques mois, les débris ont déjà un peu rouillé, mais ils sont là pour l’Histoire. L’Ukraine les montre aux journalistes, et attend que la justice internationale les réclame.