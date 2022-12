DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse les forces russes de miner intensément les territoires qu'ils abandonnent

Ce qu'il faut savoir

"Les terroristes essaient délibérément de laisser derrière eux autant de pièges mortels que possible." Le président ukrainien a accusé, jeudi 8 décembre, les forces russes de miner et piéger intensément les territoires qu'ils abandonnent lors de leurs retraits en Ukraine. Volodymyr Zelensky a assuré que "le terrorisme des mines figurera parmi les accusations portées contre la Russie". "Mines terrestres enfouies, fils-pièges, bâtiments, voitures et infrastructures minés... Il s'agit de plus de 170 000 kilomètres carrés de territoire dangereux", a-t-il ajouté lors de son allocution quotidienne en ligne. Suivez notre direct.

Vladimir Poutine promet de continuer à cibler les infrastructures énergétiques. Le président russe a promis de poursuivre les frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, une réplique selon lui à des attaques de Kiev, notamment en Crimée annexée. "Oui, nous le faisons, mais qui a commencé ?", a lancé le dirigeant, présentant ces bombardements comme une réplique à l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée début octobre, ainsi qu'à d'autres attaques imputées à Kiev.

L'émotion du pape François en évoquant le conflit. Le pape François n'a pas pu réprimer ses larmes en évoquant la guerre dans une Ukraine "martyrisée", lors d'une cérémonie en public dans le centre de Rome jeudi soir. "Ô Vierge Immaculée, j'aurais voulu t'apporter aujourd'hui le remerciement du peuple ukrainien...", a-t-il déclaré, lisant son discours debout, avant de s'interrompre, brisé par l'émotion.