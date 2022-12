Afghanistan : les talibans interdisent aux femmes de travailler dans les ONG

Mois après mois, l'étau autour des femmes se resserre en Afghanistan. Elles ne peuvent plus désormais travailler dans les ONG.

C'est une nouvelle privation de liberté pour les femmes en Afghanistan. Elles ne peuvent désormais plus travailler pour les ONG. Face à cette décision imposée par les talibans, plusieurs organisations ont décidé de suspendre leurs activités en attendant des clarifications. "Cela va perturber l'assistance indispensable et vitale à des millions de personnes. Les femmes sont au cœur des opérations humanitaires dans le monde entier. Cette décision pourrait être dévastatrice pour le peuple afghan", a dénoncé Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, samedi 24 décembre.



L'avenir des femmes de plus en plus incertain dans le pays

Selon le régime taliban, le port du voile intégral n'aurait pas été respecté. Un motif déjà invoqué il y a quelques jours pour interdire aux femmes de fréquenter les universités. Alors qu'elles ont aussi été écartées de nombreux emplois publics, leur avenir est de plus en plus incertain. Les femmes ne peuvent plus aller à l'école, se rendre dans les parcs, ni voyager sans être accompagné d'un homme. Autant d'interdictions constitutives de crimes contre l'humanité, selon les ministres du G7.