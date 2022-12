Travail des femmes en Afghanistan : des ONG défient les talibans

Les talibans, au pouvoir en Afghanistan depuis août 2021, ont interdit samedi aux femmes afghanes de travailler pour les organisations non gouvernementales nationales et internationales. Mais certaines ONG résistent.

La décision des talibans d'interdire aux ONG, nationales et internationales, d'employer des femmes intervient quelques jours seulement après l'interdiction d'accès aux universités. Le ministère de l'Économie invoque des "plaintes sérieuses" selon lesquelles les femmes ne respectaient pas un code vestimentaire approprié.

Plusieurs ONG internationales ont en conséquence décidé de suspendre leurs activités jusqu’à nouvel ordre. Mais certaines ONG locales ont décidé de défier les talibans et de maintenir leurs bureaux ouverts : "J'ai décidé de ne pas fermer et je ne veux pas fermer mon ONG, parce que c'est le seul espoir pour les femmes ici", affirme la directrice d’une ONG de Herat (ouest de l'Afghanistan), qui soutient les femmes dans leurs projets professionnels. Elle confie avoir peur mais ne se résout pas à fermer les portes de son organisation, qui emploie une trentaine de femmes.

"J’ai dit à nos bénéficiaires et à mes employées que nous allions continuer jusqu'au bout." La directrice d'une ONG afghane à Herat à franceinfo

"La plupart des ONG locales et internationales ont fermé, continue-t-elle. Et au cours de cette année, toutes les femmes publiques connues ont quitté l'Afghanistan, mais moi je suis à côté de ces femmes et j'essaierai de garder mon ONG ouverte. Si ce n’est pas du tout possible, nous ferons de notre mieux pour trouver d'autres moyens d’aider et de donner de l'espoir aux femmes." Elle ajoute qu'elle se sent, comme toutes les femmes afghanes, abandonnée par la communauté internationale et les Nations Unies.