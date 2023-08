Guerre en Ukraine : les Russes intensifient leurs attaques

La guerre arrive en Russie. C’est l’annonce de Volodymyr Zelensky après l’attaque de drones qui a visé un quartier d’affaires à Moscou. Lundi 31 juillet, c’est une frappe russe qui a ravagé un immeuble d’habitation en Ukraine, faisant six morts. Les frappes se sont intensifiées.

C’est en plein cœur de la ville natale de Volodymyr Zelensky, comme un symbole, que les Russes ont décidé de riposter. À Kryvyï Rig (Ukraine), un immeuble d’habitation n’a pas résisté aux attaques, mais il n’était en rien stratégique. Le président ukrainien a condamné cette attaque contre "des civils, des gens ordinaires, des enfants". Le bilan est de six morts dont une fillette de dix ans et sa mère, ainsi que 75 blessés. Cette attaque intervient en réponse à la contre-offensive menée par l’Ukraine depuis plusieurs semaines.

De nombreux morts

Ce week-end, Kiev (Ukraine) a lancé des attaques de drones sur le territoire russe, jusque dans la capitale. Lundi 31 juillet, une nouvelle attaque ukrainienne a eu lieu dans la ville de Donetsk (Ukraine), occupée par les Russes. Selon les autorités pro-russes, deux personnes ont été tuées et six autres blessées. Moscou (Russie) a donc décidé d’accroître ses frappes, accusant au passage les Occidentaux. Côté ukrainien au contraire, on se félicite de l’avancée de son armée, qui aurait déjà repris plus de 200 km2 aux Russes.