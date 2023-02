Guerre en Ukraine : la survie des habitants de Bakhmout

La ville ukrainienne de Bakhmout est constamment prise pour cible par l'armée russe. Seules quelques dizaines d'habitants, surtout des personnes âgées, sont restées sur place.

Bakhmout, une ville à l'est de l'Ukraine, est sur la ligne de front depuis plusieurs semaines. Mais jamais les combats n'avaient paru si proches, en ce début du mois de février. Malgré la défense héroïque de l'armée ukrainienne, les Russes progresseraient jour après jour vers des rues désertes et bombardées inlassablement. "Bakhmout est constamment prise pour cible, les Russes utilisent tous les types d'artillerie. Beaucoup de gens perdent la vie", confie un soldat ukrainien.



"Je vis dans un sous-sol depuis des mois"

Quelques dizaines d'habitants vivent encore dans l'enfer de Bakhmout. Ce sont surtout des personnes âgées, qui ne veulent pas quitter la ville malgré les dangers et la probabilité de voir les Russes arriver. Pour s'approvisionner, les habitants doivent marcher au milieu des ruines. Le passage d'une rivière est périlleux, surtout quand on a 75 ans et qu'on rapporte du bois pour se chauffer. "Je vis dans un sous-sol depuis des mois. Quand je sors, je suis comme une taupe. Je dois m'habituer à la lumière", raconte une septuagénaire. Les Ukrainiens doivent aussi faire face à des températures glaciales. La prière est l'autre refuge des habitants de Bakhmout. Les fidèles espèrent encore la paix, mais ils ont de plus en plus de mal à y croire.