Guerre en Ukraine : à Bakhmout, ces civils qui ont fait le choix de rester malgré les combats

À Bakhmout (Ukraine), où les combats font rage, la population a été divisée par dix depuis le début de la guerre. Ceux qui sont restés sur place tentent de subsister et se montrent solidaires.

Ils se sont engagés au début de la guerre, laissant la vie d’avant pour enfiler un treillis et prendre un fusil d’assaut. "On ne fait pas seulement la guerre, ici. Nous aidons les civils qui restent dans cette ville qui est sur la ligne de front", déclare le lieutenant Pavlo, de l’action civilo-militaire bataillon 204. À Bakhmout (Ukraine), ils apportent une aide humanitaire d’urgence. De la nourriture, principalement, pour les plus vulnérables. La plupart des habitants survivent dans des abris ou des caves, et ne sortent que quelques minutes le temps d’une distribution.



La population est passée de 80 000 à 8 000 habitants

"On se soutient les uns les autres. Nous vivons comme une seule et même famille", affirme une femme. Personne ne sait vraiment si la ville voisine est tombée aux mains des Russes. La tentation de partir est bien là, mais difficile de se décider. "J’ai du mal à abandonner ma maison, car je suis née ici. Ce serait comme une trahison, si je partais", confie une habitante. Alors qu'ils étaient 80 000 à vivre dans cette ville, ils ne sont plus que 8 000. Ils n'ont ni eau, ni électricité, ni gaz, mais la guerre au quotidien, avec une menace russe de plus en plus présente.