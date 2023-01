Suède : un gisement de terres rares a été découvert

La Suède a annoncé jeudi 12 janvier avoir découvert un gisement de terres rares. L'Union européenne y voit l'occasion de réduire sa dépendance à la Chine, d'où elle importe pour l'heure 98% des terres rares dont elle a besoin.

Dans le Grand Nord suédois, là où les températures descendent sous -10°C en janvier, des gisements de terres rares ont été découvert dans une mine. Depuis quelques années, le groupe public qui la gère explosait des galeries à des centaines de mètres de profondeur. Un gisement d'un million de tonnes a été localisé, ce qui en fait le plus grand connu en Europe.



Une occasion pour l'UE de réduire sa dépendance à la Chine

La nouvelle a été annoncée en grande pompe, jeudi 12 janvier, devant une délégation de la Commission européenne. Ebba Busch, la ministre suédoise de l'Énergie, a évoqué, casque sur la tête, "un jour important pour la Suède et pour toute l'Union européenne". Et pour cause, ces minerais entrent dans la fabrication de nombreux produits, notamment des aimants indispensables à de nombreuses technologies : imageries médicales, voitures, smartphones... Ils composent également les panneaux solaires ou les éoliennes. Aujourd'hui, 98% des terres rares sont importées de Chine. L'Union européenne y voit donc l'occasion de réduire sa dépendance.