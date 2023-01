États-Unis : l'Alabama victime d'une violente tornade

Aux États-Unis, l'Alabama a été l'État le plus sévèrement touché par la tornade spectaculaire survenue jeudi 12 janvier. Les dégâts sont déjà considérables et de nouvelles tornades pourraient se former.

Aux États-Unis, des dizaines de maisons ont été soufflées, éparpillées. Les habitants sinistrés sont sous le choc. "Les dégâts sont incroyables. Ma maison s'est envolée, et (…) mon commerce a disparu", confie une femme. Dans l'après-midi du jeudi 12 janvier, le ciel s'est obscurci. Des vents tourbillonnants ont dépassé les 200 km/h. Au total, plus de 40 tornades se sont formées, déchirant la région. De nombreuses maisons, construites en bois, ont été éventrées.

Dégâts considérables en Alabama Les vents les plus violents ont touché l'État d'Alabama (États-Unis), où le nombre de sinistres est le plus élevé. La ville de Selma a été coupée en deux par la puissance du phénomène. Les dégâts se chiffrent en millions de dollars. La petite ville de 20 000 habitants est sens dessus dessous. Véhicules, maisons, arbres, rien n'a résisté. Le bilan des victimes est provisoire, certaines zones isolées étant toujours inaccessibles, dans la soirée du vendredi 13. Les autorités appellent à la vigilance. Les services météo américains estiment très élevé le risque que d’autres tornades se forment dans les 48 prochaines heures.