États-Unis : Joe Biden reçoit le Premier ministre japonais pour s'allier face à la Chine

Article rédigé par B. Mousset, F. Pairaud - franceinfo France Télévisions

Alors que Joe Biden reçoit vendredi 13 janvier à Washington (États-Unis) le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, la question de la Chine et de ses ambitions militaires et économiques inquiète plus que jamais les États-Unis.

La rencontre entre les présidents chinois et états-unien, Xi Jinping et Joe Biden, était très attendue. Elle a eu lieu en novembre dernier, au G20, à Bali (Indonésie). Joe Biden l'avait ardemment réclamée, lui qui estime que la Chine détient les clés pour stabiliser un monde de plus en plus chaotique. Sur la question ukrainienne, Pékin est resté neutre et n'a jamais condamné l'invasion russe.

Taïwan, sujet brûlant Mais la question centrale entre les deux puissances se situe surtout à Taïwan. En août dernier, Nancy Pelosi, qui était alors la cheffe des députés américains, y avait fait une visite très remarquée. Elle avait déclenché les foudres de Pékin, qui avait multiplié des semaines durant les démonstrations de force autour de l'île. La Chine considère Taïwan, située à 160 kilomètres de ses côtes, comme une de ses provinces. Lors du dernier congrès du Parti communiste chinois, en octobre, Xi Jinping a ouvertement menacé de reconquérir Taïwan. Reste enfin la question de la domination économique, que les Américains et les Chinois se disputent. Un sujet qu'abordera Joe Biden avec son allié japonais, le Premier ministre Fumio Kishida, reçu à la Maison Blanche vendredi 13 janvier.