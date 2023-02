Séisme en Turquie et en Syrie : des milliers de morts après de violentes secousses

Lundi 6 février, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé la Turquie et la Syrie. Plusieurs milliers de morts sont à déplorer.

Malgré la tombée de la nuit, les secouristes s'activent pour essayer de sauver le maximum de personnes possible. Lundi 6 février, à 4h17, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a touché le sud-est de la Turquie pendant que les habitants dormaient, le pire scénario. Tout au long de la journée, les répliques se sont enchaînées, causant des dégâts à chaque fois plus importants et faisant plusieurs milliers de morts.



"Toute ma famille est là-dessous"

La Syrie est aussi très lourdement touchée. À Alep, les sauveteurs tentent de trouver des survivants dans un amas de décombres. "Toute ma famille est là-dessous, mes fils, ma fille, mon gendre. Ils sont toujours sous les décombres, il n'y a personne pour les aider", s'inquiète un homme. Des dizaines de pays ont répondu à l'appel de la Turquie et de la Syrie pour envoyer de l'aide humanitaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété sept jours de deuil national.