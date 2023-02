Séisme en Turquie et en Syrie : l'aide internationale se met en place

De nombreux pays ont envoyé des équipes de secours en Turquie et en Syrie, touchées par un séisme meurtrier, lundi 6 février.

Une petite main apparaît, puis le bébé s'accroche à son sauveteur, qui dévale les ruines d'un immeuble jusqu'à une ambulance. La petite fille, déboussolée, a été sauvée. Alors qu'un violent séisme a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie et fait plus de 3 600 morts selon un bilan provisoire, lundi 6 février, France Télévisions a suivi les opérations de sauvetage, notamment dans la ville turque d'Adana. Un grand nombre de personnes restent piégées sous les bâtiments effondrés qui se comptent par milliers. L'Organisation mondiale de la santé a dit s'attendre à un bilan final beaucoup plus élevé.

L'Ukraine a proposé "un grand groupe de secouristes"

Mardi 7 février, les premières équipes de secours étrangères doivent arriver sur place. L'Union européenne a activé son "mécanisme de protection civile" et "des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route" ainsi que 139 secouristes français et 76 pompiers polonais. L'Azerbaïdjan, allié et voisin de la Turquie, a annoncé l'envoi immédiat de 370 secouristes. Une solidarité qui s'étend jusqu'à l'Ukraine, en guerre, qui a proposé "un grand groupe de secouristes".