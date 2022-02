Guerre en Ukraine : la Pologne et la République tchèque ferment leur espace aérien aux compagnies russes

Les compagnies aériennes russes ne peuvent déjà plus transiter par l'Ukraine, la Moldavie et le Royaume-Uni.

Un no man's land aérien entre la Russie et l'Europe centrale. La Pologne et la République tchèque ont annoncé qu'ils fermeraient leur ciel aux compagnies aériennes russes, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, vendredi 25 février.

"L'interdiction s'appliquera à partir de minuit", ont indiqué les deux gouvernements. La mesure s'ajoute à l'interdiction par le Royaume-Uni de la compagnie nationale russe Aeroflot, et à la fermeture complète par l'Ukraine et la Moldavie de leur espace aérien.

En réponse, la Russie avait décidé d'interdire à tous les avions liés au Royaume-Uni de survoler son espace aérien. Avec les compagnies aériennes européennes qui annulent des vols vers la Russie, comme Air France ou la polonaise LOT, le ciel de l'Europe de l'est se vide, comme le montre le site Flight Radar qui cartographie l'ensemble des vols civils en direct.