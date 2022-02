Crise en Ukraine : Air France annonce l'annulation de ses vols prévus mardi entre Paris et Kiev

Air France a annoncé, lundi 21 février, annuler ses deux vols Paris-Kiev et Kiev-Paris prévus mardi, à cause de la montée des tensions autour de l'Ukraine. Jusqu'ici, la compagnie aérienne assurait deux rotations chaque semaine entre les capitales française et ukrainienne, le mardi et le dimanche. Elle explique que la suspension des vols de mardi est prise "au regard de la situation sur place et à titre conservatoire". "Air France réévaluera régulièrement la situation et rappelle que la sécurité et sûreté des vols, de ses clients ainsi que de ses équipages, est un impératif absolu".



Ce n'est pas la première compagnie aérienne à prendre une telle décision : samedi, l'allemande Luthansa a suspendu tous ses vols vers Kiev et Odessa jusqu'à la fin du mois de février. La compagnie sœur d'Air France, la néerlandaise KLM, avait déjà annoncé suspendre ses vols vers l'Ukraine le 12 février "jusqu'à nouvel ordre". Cette décision intervient alors que la France a recommandé à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine.