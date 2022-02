Crise en Ukraine : la France recommande à ses ressortissants de quitter le pays

La diplomatie française appelle également ceux se trouvant dans les zones les plus exposées au risque de guerre dans l'est du pays à s'en éloigner "sans délai".

La France appelle ses ressortissants "dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux" à quitter le pays, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, samedi 19 février, dans ses conseils aux voyageurs. La diplomatie française appelle également ceux se trouvant dans les zones les plus exposées au risque de guerre dans l'est du pays à s'en éloigner "sans délai".

Jusqu'ici, le ministère des Affaires étrangères français conseillait seulement de "différer tous les déplacements en Ukraine". Les Français se trouvant dans les divisions administratives de Kharkiv, Lougansk et Donetsk ainsi que dans la région de Dnipro, près de la Russie, sont "appelés à quitter sans délai ces zones", insiste par ailleurs le Quai d'Orsay.

L'Allemagne lance un appel similaire à ses ressortissants

En raison des "tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l'Ukraine" et de "la recrudescence des violations du cessez-le-feu" dans les zones séparatistes prorusses, il est recommandé également de "ne pas se rendre dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays", est-il ajouté.

L'Allemagne a elle aussi appelé ses ressortissants à quitter "urgemment" l'Ukraine et a mis en garde "contre tout déplacement" dans le pays. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a de son côté annoncé la suspension de ses vols vers Kiev et Odessa à partir de lundi et jusqu'à la fin du mois de février.