DIRECT. Ukraine : Kiev et les séparatistes prorusses s'accusent de nouvelles attaques, les chefs de Donetsk et Lougansk proclament la "mobilisation générale"

Ce qu'il faut savoir

Les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses s'accusent mutuellement de violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, samedi 19 février, alimentant les craintes d'une invasion russe. L'armée ukrainienne a fait état de 66 échanges de tirs jusqu'à 7 heures du matin, un niveau particulièrement élevé, tandis que les séparatistes de la région de Donetsk ont qualifié la situation de "critique".

Les dirigeants des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, contrôlées par les séparatistes prorusses en guerre contre Kiev dans l'est de l'Ukraine, ont proclamé en parallèle la "mobilisation générale". Suivez notre direct.

Une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont fait état samedi d'une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes dans l'est du pays, un conflit qui a déjà fait plus de 14 000 morts.

Poutine supervise des manoeuvres militaires. Le président russe, Vladimir Poutine, assiste samedi à des manoeuvres militaires de grande ampleur et à des essais de missiles, avec notamment des tirs de missiles balistiques et de croisière capables de porter des charges nucléaires. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré qu'il s'agissait d'un "processus d'entraînement régulier".

Joe Biden "convaincu" que Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Le président américain s'est déclaré "convaincu" vendredi que son homologue russe avait décidé d'envahir l'Ukraine, et que la multiplication des heurts visait à créer une "fausse justification" pour lancer l'offensive dans la semaine ou même les jours qui viennent.

L'Ukraine au centre des discussions à Munich. La crise en Ukraine sera au cœur des échanges samedi à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. Sont notamment attendus la vice-présidente américaine Kamala Harris, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, le chef des Nations unies Antonio Guterres, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.