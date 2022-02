Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine appelle l'armée ukrainienne à "prendre le pouvoir" à Kiev

Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine jeudi, a appelé les militaires ukrainiens à "prendre le pouvoir" pour renverser le gouvernement de Kiev, dans un discours à la télévision russe, vendredi 25 février.

Fidèle à sa réécriture de l'histoire, le maître du Kremlin a de nouveau qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son entourage de "clique de toxicomanes et de néonazis". Il a prétendu que les troupes russes qui mènent l'invasion ne combattaient pas des unités de l'armée ukraniennes, mais des formations nationalistes qui se comportent "comme des terroristes" utilisant des civils "comme des boucliers humains". Des civils qui ont été touchés à plusieurs reprises par les frappes russes.

Vladimir Poutine a ensuite lancé aux soldats ukrainiens : "Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et moi". Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères russe s'est dit ouvert à des négociations "dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel et déposeront les armes".