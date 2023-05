Guerre en Ukraine : l’Ukraine disposera bientôt de chasseurs américains F-16

Vendredi 19 mai, les États-Unis ont donné leur accord pour que les chasseurs F-16 soient livrés aux forces ukrainiennes. Très attendus par Volodymyr Zelensky, ce ne sont cependant pas les Américains qui livreront directement les appareils à l’Ukraine.

Le F-16 américain était en première place sur la liste de souhaits de Volodymyr Zelensky. Ce chasseur ultra-moderne, le plus utilisé dans le monde, est plus performant que les vieux MIC-29 soviétiques utilisés par l’armée ukrainienne. Les États-Unis ont donné, vendredi 19 mai, leur feu vert après des mois d’hésitations. L’annonce intervient alors que les Ukrainiens affirment préparer leur grande contre-offensive.

L'Ukraine réclame 200 F-16

À la peine dans la guerre aérienne contre les Russes, ils espèrent que ces chasseurs polyvalents pourront faire la différence. “On parle d’avions capables de faire du bombardement, de la chasse aérienne, d’effectuer des destructions de radars pour aveugler les défenses anti-aériennes russes. C’est vraiment un appareil aux capacités multiples”, explique Gaétan Powis, journaliste chez Air et Cosmos. Ce serait les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège ou la Pologne qui fourniraient les appareils et non pas les États-Unis directement. Leur opérationnalité dépendra de la formation des pilotes et des mécaniciens ukrainiens, cela pourrait être le cas dans quatre mois. L'Ukraine réclame 200 F-16.