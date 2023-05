Festival de Cannes 2023 : Benoît Magimel, l'enfant gâté du cinéma

Omar la fraise, le premier long métrage d’Elias Belkeddar, sortira en salles mercredi 24 mai. À l'affiche, Benoît Magimel, acteur incontournable du cinéma français que Leïla Kaddour a rencontré pour le 13 Heures.

Immense acteur du cinéma français, Benoît Magimel a marqué l’histoire en 2023 en remportant un second César du meilleur acteur de suite, du jamais vu. Cette année, trois de ses films sont sélectionnés, un moment inexplicable pour le comédien. “Cela fait trois ans que je vis des trucs comme ça. Chaque année je me dis :’Tu ne pourras pas aller plus loin’. Là, trois films en sélection, c’est magnifique”, se réjouit l’acteur.



Trois films en sélection à Cannes

À l'affiche de Rosalie et de La Passion de Dodin Bouffant, deux films d’époque, et d’Omar la fraise, un film bandits, qui sortira en salles mercredi 24 mai, dans lequel il incarne, avec Reda Kateb, un duo savoureux qui doit quitter la France. Dans le film, Roger (Benoît Magimel) “protège son ami”, empêtré dans une affaire criminelle, il se retrouve obligé de retourner en Algérie, mais “il déteste ce pays”, explique le comédien. “Avec Reda Kateb, ça a été immédiat. Il fallait que l’on ait cette chose que l’on avec les amis les plus forts”, poursuit-il. Aujourd’hui, il rêve d'être entouré des gens qu’il aime et de pouvoir travailler avec eux aussi. “Il n’y a rien à dire, je suis un enfant gâté. Je suis heureux”, conclut-il.