Guerre en Ukraine : l'armée de Kiev confrontée à la vétusté de l'équipement militaire fourni par les alliés

Le matériel fourni à Kiev par ses alliés américains et européens est souvent abîmé par le temps. Les réparations sont longues et retardent l'Ukraine sur le front.

Dans une base arrière secrète de l'armée ukrainienne, dans l'ouest du pays, une partie du matériel militaire est réceptionnée. La dernière livraison américaine consiste en une douzaine de MaxxPro, des véhicules blindés de transport de troupes, indispensables. Les unités en première ligne les attendent avec impatience. Ces véhicules, stationnés depuis un moment dans une base américaine en Europe, ne sont cependant pas immédiatement opérationnels. Vétuste, le matériel doit être réparé pendant plusieurs semaines, malgré l'urgence sur le front.

La France envoie de vieux véhicules

La France, qui modernise en ce moment ses équipements, a envoyé en Ukraine ses vieux véhicules. "On fait de la soudure, on rafistole comme on peut, on bricole de vieilles pièces", déplore le chef d'atelier, Oleh. Malgré les demandes répétées à leurs alliés, les pièces de rechange n'arrivent pas. La France travaille en revanche à former les mécaniciens ukrainiens.