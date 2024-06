Autoroute A69 : nouvelle mobilisation d'ampleur contre le chantier

Une nouvelle mobilisation d'ampleur s'est tenue, samedi 8 juin, pour s'opposer à la construction de l'autoroute A69, prévue entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). Militants écologistes et forces de l'ordre se sont affrontés, sans causer trop de dégâts.

Des milliers de personnes ont manifesté, samedi 8 juin, contre le chantier de l'autoroute A69, qui doit relier Castres (Tarn) à Toulouse (Haute-Garonne). Une centaine de black blocs ont fait face aux forces de l'ordre à Puylaurens (Tarn). Plus de 1 500 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Les militants écologistes ont installé leurs tentes près du tracé de l'autoroute, et comptent bien arrêter le chantier, débuté il y a un an. La manifestation se voulait pacifique, avec des actions comme celle d'un tracteur qui a ensemencé les parcelles, symbole de la réappropriation des terres. "Le message qu'on porte inlassablement, c'est qu'on veut que les terres agricoles soient protégées (et) restent des terres agricoles", confie une militante.

Des blessés mais pas de dégât majeur

Les affrontements se sont durcis en fin de journée. Environ 800 personnes étaient encore sur le terrain. Selon la préfecture, le bilan provisoire fait état de trois blessés légers : un CRS et deux gendarmes. Deux manifestants ont aussi été blessés et pris en charge par les pompiers. Aucun manifestant n'a été interpellé samedi et aucun dégât majeur n'est à déplorer.