Guerre en Ukraine : France Télévisions reporte l'émission "Elysée 2022" avec Marine Le Pen

Une émission spéciale sur le conflit en Ukraine à la place du grand oral politique. Au vu de la situation en Ukraine et de l'opération militaire russe, France Télévisions a décidé de déprogrammer en urgence l'émission "Elysée 2022", prévue dans la soirée du jeudi 24 février. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle, était l'invitée de ce nouveau numéro.

"Nous avons décidé, en accord avec Marine Le Pen avec qui on a échangé ce matin, de déplacer cette émission qui aura lieu dans les prochains jours", a affirmé le directeur de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, qui co-anime ce rendez-vous politique en direct. "Il n'y aura pas d''Elysée 2022' ce soir, l'émission revient la semaine prochaine", a-t-il ajouté sur Europe 1 et sur Twitter.

émission spéciale « Guerre en Ukraine » ce soir à 20h40 sur @france2tv, présentée par @LeaSalame avec tous nos envoyés spéciaux, correspondants et de nombreux invités.

2 heures pour savoir et comprendre ce qui se passe en Europe.

@Elysee2022 revient la semaine prochaine. pic.twitter.com/mNyJEO1MPR — Laurent Guimier (@laurentguimier) February 24, 2022

A la place, le groupe public consacrera "deux heures à une grande émission spéciale avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants, des experts et des politiques aussi" pour "savoir et comprendre ce qu'il se passe, et surtout dans quel monde nous entrons à partir d'aujourd'hui avec cette guerre qui vient d'être déclenchée en Ukraine".

Depuis son lancement en septembre, l'émission "Elysée 2022" a déjà vu se succéder Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot sur le plateau de France 2.