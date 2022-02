DIRECT. Présidentielle : suivez l'émission "Elysée 2022" avec Yannick Jadot, le candidat EELV, à partir de 20h40 sur France 2

Bonsoir @Daddy et @Immo, le Parlement a entériné aujourd'hui la "Loi Lemoine". Ce texte, porté par la députée Patricia Lemoine (Agir) et soutenu par le gouvernement, vise à introduire davantage de concurrence afin de faire baisser les coûts pour le consommateur. L'un des principaux changements introduits par la loi : les assurés pourront résilier leur assurance à tout moment. Il y a d'autres modifications majeures : la suppression du questionnaire médical pour les prêts d'un montant inférieur à 200 000 euros et le droit à l'oubli pour les patients ayant terminé leur traitement contre un cancer ou une hépatite C, qui peut désormais attendre cinq ans après une rémission, au lieu de dix ans. Vous trouverez toutes les informations dans cet article.