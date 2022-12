Guerre en Ukraine : dans le froid, les soldats ukrainiens poursuivent leur guerre des tranchées

Les forces ukrainiennes poursuivent les combats dans le Donbass, en dépit de conditions météorologiques toujours plus difficiles. Les températures pourraient bientôt descendre sous les -20°C.

Au cœur de la forêt du Donbass se trouvent les premières positions ukrainiennes. Les soldats y ont creusé des trous pour se protéger des bombes. Au centre du campement, un feu permet de se réchauffer. "On a déjà eu du -15 °C la nuit", affirme l’un d’eux. Un autre soldat a ses mains gonflées par l’humidité et le froid. Il faut deux heures aux soldats pour creuser les trous dans lesquels ils se réfugient. À l’intérieur, on trouve des poêles et de l’électricité. Le commandant est fier de l’ingéniosité de ses troupes.

Le froid ne va pas stopper la guerre

Soudain, des tirs retentissent. Les soldats se mettent à courir. Leur commandant leur a révélé une position russe. L’unité d’artillerie se met en place et tire à son tour. "Nos unités de reconnaissance vont vite nous dire si on a atteint la cible", explique un soldat. Pour le commandant, le froid ne va pas stopper la guerre. "Ces hommes se préparent à des températures inférieures à -20 °C dans quelques jours", déclare l’envoyée spéciale Agnès Vahramian.