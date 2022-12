Guerre en Ukraine : dans le Donbass, des civils éprouvés par des mois de conflit

Dans le village de Pichivek, dans le Donbass, contrôlé par les Russes depuis février, les habitants retrouvent un calme précaire. Mais la guerre y a fait des ravages et elle pourrait encore se poursuivre.

En février dernier, les habitants de Pichivek, dans la région de Donetsk, constataient les premiers dégâts de la guerre dans leur village, qui venait d'être pris aux Ukrainiens par les Russes. Dix mois plus tard, ils contrôlent toujours la zone. Andriy a survécu à la guerre et sa maison tient toujours debout. Les Russes lui ont installé de nouvelles fenêtres. "Il fait beaucoup plus chaud. On vivait avec des films plastiques, on sent la différence avec de vraies fenêtres", témoigne-t-il.



Les Ukrainiens n'ont pas renoncé à cette zone

Un calme précaire est revenu, mais la guerre est encore là. Lorsqu'il revoit les images tournées par France Télévisions au début du conflit, l'homme explique que "c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais oublier". "N'en parlons pas", écourte-t-il. Le villageois a donc passé trois semaines dans un abri souterrain, où il se souvient qu'une femme de 89 ans est décédée, rongée par la peur. Si les Russes considèrent cette zone comme un territoire annexé, les Ukrainiens gagnent du terrain et comptent encore récupérer tout leur territoire, indique sur place le journaliste Luc Lacroix.