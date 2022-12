Attentat de Nice : les accusés ont été entendus une dernière fois

Lundi 12 décembre se tenait à Paris l'audience de l'attentat de Nice survenu le 14 juillet 2016. Les accusés ont été entendus une dernière fois. Les parties civiles n'ont pas été convaincues par leur défense.

À la sortie de l'audience sur l'attentat de Nice, lundi 12 décembre, Mohamed Ghraieb, un accusé qui comparaît libre, a décidé de clamer une nouvelle fois son innocence. "Tout ce que je voudrais dire, c'est que je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ce qu'il s'est passé, je ne suis pas terroriste et j'ai confiance en la justice", a-t-il déclaré. Une position qu'il a également tenue avec force devant la Cour d'assises.



Des réquisitions jugées légères

Pour la dernière fois, les sept accusés ont pu prendre la parole et signer l'épilogue de 60 jours de débat. Autre accusé, Ramzi Arefa a adressé aux parties civiles "tout [son] courage et tous [ses] vœux de bonheur", mais n'a pas convaincu. "J'ai été surprise par plein de choses et, vraiment, avec ma fille, on a vraiment été en mal-être par rapport à tout ça", résumait Nadège Renda, partie civile. Ces femmes et ces hommes sont maintenant dans l'attente du verdict les concernant. Les réquisitions, qui vont de 2 à 15 ans de réclusion criminelle, ont déçu les familles des victimes.