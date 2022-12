Guerre en Ukraine : à Odessa, une course contre-la-montre permanente pour rétablir le courant

Dans la ville d'Odessa, en Ukraine, les électriciens tentent de maintenir le courant malgré les attaques russes sur les infrastructures énergétiques. Mais le matériel et la main d'oeuvre manquent.

Pour eux, c'est désormais une course contre-la-montre. Il s'agit de réparer le réseau électrique d'Odessa (Ukraine) plus vite qu'il n'est détruit. "Ça, c'est le câble électrique qui a été endommagé", montre un électricien. Après une frappe russe, les installations ont été détériorées et le courant a été coupé il y a trois jours. Ces frappes sur des infrastructures énergétiques se sont intensifiées. Mykhaylo et son équipe ont dû s'adapter, et s'affairement désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Manque de matériel et de main d'œuvre

"On demande à nos équipes de faire des heures supplémentaires. Ils le comprennent, c'est le seul moyen d'avoir du courant", explique-t-il. Des dizaines de chantier de ce type sont en cours dans la ville. Mais certains sont à l'arrêt. Le responsable énergétique de la région, Dmytri Hryhoriev, explique manquer de matériel, de main d'œuvre, et en appelle à l'aide internationale.