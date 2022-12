Eurozapping : drame sur un lac gelé en Grande-Bretagne, crise des secours en Allemagne et pénurie de main d'œuvre en Suisse

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 12 décembre.

Un lac gelé en Grande-Bretagne a été le théâtre d'un drame. Trois enfants qui jouaient dessus sont décédés. La glace s'est brisée et les a engloutis. Ils avaient 8, 11 et 12 ans. Un quatrième enfant âgé de 6 ans est dans une situation critique, malgré des secours très réactifs.

Deux jeunes filles ont été renversées par un bus en plein Berlin (Allemagne), et la voiture de pompiers a mis 20 minutes à se rendre sur place. L'une des deux, âgée de 15 ans, est morte. La sécurité civile déplore un manque de véhicules et de personnel. Le pays s'inquiète de cette crise de son système de secours.



Manque de main d'œuvre en Suisse

Les hôteliers suisses peinent à recruter. Enormément de postes sont à pourvoir et la concurrence est féroce pour recruter les rares personnes disponibles. À quelques jours des fêtes de Noël, cette situation inquiète les stations.