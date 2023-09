Guerre en Ukraine : dans le Donetsk, une frappe présumée russe tue 17 civils

Mercredi 6 septembre, une frappe présumée russe a tué 17 civils sur un marché de la ville de Kostiantynivka, dans le Donetsk (Ukraine). Une trentaine de personnes ont également été blessées. Sur place, les habitants sont consternés.

Un bruit sourd, suivi d’une très forte explosion. Un missile vient de s’écraser sur un marché très fréquenté de la ville de Kostiantynivka (Ukraine). Sur le sol, il y a de nombreux corps. La frappe, présumée russe, a tué au moins 17 personnes, des Ukrainiens venus faire leurs courses de bon matin, mercredi 6 septembre. Les secours évacuent une trentaine de blessés. Certains ont des membres arrachés. "Mon amie était fleuriste sur ce marché. Elle a été tuée ici en vendant des fleurs", témoigne une femme endeuillée.



"Une situation typique"

Cette ville qui comptait, avant-guerre, 70 000 habitants, est à une trentaine de kilomètres du front. Pour les habitants sur place, c’est l’incompréhension et la colère. "Ils tirent sur des civils pacifiques. On est des soldats nous ? Les habitants leur tirent dessus ? Non. Alors pourquoi ?" regrette une femme. Moscou n’a pas réagi officiellement, mais affirme régulièrement ne viser aucune cible civile et ne s’en prendre qu’aux sites stratégiques. Pour Tatyana Ignatchenko, représentante de l’administration de Donetsk, "c’est une situation typique dans la région". Pour les habitants, la tension reste permanente.