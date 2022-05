Guerre en Ukraine : à Mykolaïv, les habitants sont privés d’eau

S. Perez, C. Cormery, A. Konanenko, L. Lavieille

C’est un matin comme les autres, dimanche 8 mai, à Mykolaïv (Ukraine). Les habitants constatent les dégâts des bombardements de la nuit : un missile sur des commerces qui n’a pas fait de victime. Puis commence un nouveau combat essentiel, celui de trouver de l’eau. Il y a un mois, les forces russes ont détruit les canalisations qui alimentent cette ville du sud du pays de 300 000 habitants.

"Un mois sans eau potable"

Dans ce quartier de la périphérie, il y a beaucoup de fébrilité liée à la privation d’eau orchestrée par les Russes. Des bénévoles distribuent des litres aux habitants, qui attendent avec des seaux. "Un mois sans eau potable, ni d’eau pour se laver et faire la vaisselle… On en est arrivé là", déplore une Ukrainienne. "Regardez mes mains, c’est très lourd. J’ai plus de 70 ans, est-ce que c’est normal que j’aille chercher de l’eau à mon âge ?", confie une autre habitante.