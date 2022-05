Climat : pourquoi la France connaît-elle une sécheresse précoce ?

Sur les deux tiers de la France, l’eau se fait rare alors que les premières chaleurs guettent. L’hiver dernier, il n’a quasiment pas plu, donc les nappes phréatiques n’ont pas pu se recharger. Une situation critique et des niveaux historiquement bas pour la saison. Ces nappes sont censées alimenter les cours d’eau lorsqu’il n’y a plus de pluie durant l’été.

"Pas assez de perturbations sur le pays"

"À la prochaine vague de chaleur ou à la prochaine canicule, on va se retrouver directement confronté à des formes de sécheresse éclair", explique Emma Haziza, hydrologue. Depuis janvier dernier, on constate 35 % de déficit pluviométrique et même 80 % en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. "On a eu beaucoup trop d’anticyclones et donc beaucoup trop de temps calme cet hiver et pas assez de perturbations sur le pays", explique la journaliste météo, Chloé Nabédian.