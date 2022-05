Guerre en Ukraine : les civils rescapés d'Azovstal témoignent

À Bezimeniy (Ukraine), dimanche 8 mai, les rescapés de l'usine Azovstal sont hébergés dans des tentes. Ils ont vécu l'enfer, reclus dans le site, pilonnés par les Russes pendant plusieurs jours. "On est resté deux mois, même plus", confie une femme rescapée, qui vit toujours dans la peur. Son compagnon, lui, repense aux faux espoirs d'évacuation. "Bien sûr que c'est dur. Tu as l'impression que c'est fini et d'un coup, marche arrière", explique Victor Mitchta, un civil évacué, qui indique qu'il a cru être évacué au moins cinq fois.

"Tout était mouillé, ça moisissait"

Plus loin, un homme a perdu deux tailles de pantalon, faute de nourriture. Les conditions dans lesquelles il vivait étaient terribles. "L'air était humide, tout ce qui servait de couverture, tout était mouillé, ça moisissait", raconte Alexandre Sementchouck, évacué d'Azovstal. Ils ne savent pas si tous les civils ont été évacués de l'usine, alors que les Ukrainiens ont déclaré que les personnes âgées, les enfants et les femmes étaient tous sortis.