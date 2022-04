Guerre en Ukraine : à Mykolaïv, un ange gardien livre des médicaments aux personnes démunies

Au milieu des décombres à Mykolaïv (Ukraine), un homme s'efforce de venir en aide aux plus démunis. Malgré les combats, il continue de distribuer des médicaments et des fournitures.

Avec son sac à dos et son vélo, Miroslav Trainka est un livreur qui ressemble à tous les autres. Sauf qu'il livre des commandes de guerre. À Mykolaïv (Ukraine), depuis l'invasion russe, ce volontaire de la Croix-Rouge d'Ukraine parcourt la ville sans relâche pour venir en aide aux personnes démunies. Dans un immeuble de la ville, il apporte ainsi des vivres et des médicaments à une veuve de 84 ans. Pour cette femme isolée, comme pour des dizaines d'autres habitants de Mykolaïv, le livreur de guerre est le seul recours pour survivre.



"Je suis plus utile ici que dans l'armée"

"Ça fait du bien d'aider ces personnes, de leur montrer que quelqu'un est là et qu'on pense à elles. Elles ne sont pas abandonnées. Tant que je serai utile, je continuerai à aider", confie Miroslav Trainka, qui s'estime "plus utile ici que dans l'armée". Pilonnée par les bombardements russes, Mykolaïv n'est pas tombée, mais les civils payent un lourd tribut à cette résistance. Dans la semaine du lundi 4 avril, au moins 11 personnes sont mortes, et des dizaines ont été blessées.