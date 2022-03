Guerre en Ukraine : à Kiev, les militaires ukrainiens à la recherche de saboteurs et mercenaires russes

Un couvre-feu est en cours à Kiev depuis mardi soir et jusqu'à jeudi matin. Les militaires ukrainiens veulent le mettre à profit pour mettre la main sur de potentiels mercenaires russes infiltrés dans la capitale ukrainienne.

Les hommes du commandant Alexander ont installé leur quartier général dans des locaux de vétérans de la guerre du Donbass, à Kiev (Ukraine). Ils sont une vingtaine de militaires ukrainiens à protéger ainsi leur quartier des forces russes, tenant le barrage à l'angle de la rue. Kiev vit, selon son maire Vitali Klitschko, "un moment dangereux et difficile". Elle a subi mardi 15 mars plusieurs frappes russes, qui ont fait au moins quatre morts.

La capitale ukrainienne est donc soumise à un couvre-feu depuis mardi à 20 heures. Jusqu'à 7 heures jeudi, personne n'est autorisé à sortir. "Très peu de véhicules circulent. La priorité est donnée aux militaires, à la police et aux ambulances", détaille le commandant Alexander dans son bureau, claquettes aux pieds et pistolet sur la table.

Ceux qui violent les règles sont considérés comme des "saboteurs", selon le maire de Kiev. Ces individus potentiellement infiltrés travailleraient pour l'ennemi russe. Les Ukrainiens en ont une peur bleue et, même s'ils n'ont pas de preuve formelle de leur présence sur leur territoire, ils les traquent depuis le début de la guerre. Le couvre-feu est destiné à les débusquer. "Cela empêche les saboteurs de travailler", se félicite le commandant Alexander, dans le QG dont les murs sont tapissés de photos de combattants. Beaucoup des militaires russes vivent désormais ici.

La crainte des hommes de Wagner

Beaucoup d'Ukrainiens parlent de saboteurs mais très peu en ont vu. Et pour cause : cette hypothèse de miliciens russes en route pour Kiev est une information impossible à vérifier. Il s'agirait d'hommes envoyés par Moscou et qui travaillent donc pour l'ennemi depuis l'intérieur. Les forces spéciales sont chargées de les trouver.

"Ils vont tout nettoyer, se débarrasser de ceux qui vivent sur les toits et occupent nos maisons. Ils vont traquer les groupes de saboteurs à bord de leurs véhicules." Commandant Alexander, militaire ukrainien à franceinfo

Mais qui sont ces saboteurs ? Que font-ils précisément ? Beaucoup de rumeurs circulent. Ils seraient à Kiev pour transmettre des informations et repérer des cibles afin d'aider à préparer l'invasion russe. "Nous avons des informations selon lesquelles environ 200 hommes de Wagner veulent entrer dans la ville", livre, sur le ton de la confidence, le commandant Alexander à la fin de la conversation. Wagner est un groupe paramilitaire russe qui emploie des mercenaires, notamment sur le continent africain. Cette société privée, qui combat dans les pays en crise pour défendre les intérêts de la Russie, est un instrument géopolitique au service de Moscou.

Des mercenaires difficilement repérables

Les mercenaires de Wagner en Ukraine "seraient des hommes de Lougansk et Donetsk" et "parlent ukrainien", affirme le commandant Alexander. "C'est la raison pour laquelle ce couvre-feu est décrété", explique-t-il. Car les mercenaires sont ainsi – de fait – difficilement repérable. "Ils veulent capturer des bâtiments dans la ville pour y hisser le drapeau russe afin de créer la panique avec de fausses informations."

Pour l'instant, le gouvernement ukrainien n'a pas pu apporter la preuve de la présence d'hommes de Wagner depuis le début de l'offensive russe. Le commandant Alexander assure cependant que ses hommes seront intraitables avec toute personne suspecte repérée pendant le couvre feu.