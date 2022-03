DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont annoncer une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars pour aider Kiev

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Je crois qu'il faut une mission de paix de l'Otan, voire éventuellement d'une structure internationale plus large, mais une mission qui sera en mesure de se défendre et qui agira sur le territoire ukrainien, qui se trouvera sur le territoire de ce pays avec l'accord du président et du gouvernement ukrainiens et ce ne sera pas une mission sans défense."



Le vice-Premier ministre polonais a tenu ses propos hier soir. Aux côtés des Premiers ministres polonais, tchèque et slovène, il a rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Chmygal.

: Sur le terrain, Kiev a passé une nouvelle nuit sous couvre-feu. Kiev. Hier, les Premiers ministres polonais Mateusz Morawiecki, tchèque Petr Fiala et slovène Janez Jansa se sont rendus dans la capitale ukrainienne que les forces russes tentent d'assiéger.

: Joe Biden, le président américain, vont annoncer une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars pour aider l'Ukraine, selon un haut responsable de la Maison Blanche. Il doit faire cette annonce après une intervention par vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès des Etats-Unis.

: Il est un peu plus de 6 heures, voici les principaux titres :



• Le président américain Joe Biden doit annonce une assistance sécuritaire supplémentaire de 800 millions de dollars, selon un haut responsable américain. Hier, environ 29 000 personnes ont été évacuées de plusieurs villes assiégées d'Ukraine, 20 000 rien qu'à Marioupol, port du Sud de l'Ukraine.



• Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu aujourd'hui en Corse.Le gouvernement français est "prêt à aller jusqu'à l'autonomie" déclare-t-il dans un entretien accordé à Corse-Matin. Il affirme qu'il compte engager une "discussion sans précédent autour de la question institutionnelle."



• Emmanuel Macron tiendra son premier meeting de campagne le 2 avril prochain à Paris, a appris franceinfo auprès de l'entourage du candidat. Ce meeting aura donc lieu un peu plus d'une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle.



• La Chine fait le nécessaire pour libérer des lits hospitaliers pour éviter aux hôpitaux d'être potentiellement submergés par une flambée de cas Omicron. Des dizaines de millions d'habitants sont confinés dans le pays. De son côté, la Nouvelle-Zélande va rouvrir ses frontières plus tôt que prévu. "Nous sommes prêts à accueillir le monde à nouveau", a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern.