Durée de la vidéo : 2 min

Les pipelines Nordstream 1 et 2 auraient été sabotés par un colonel ukrainien en septembre 2022. Volodymyr Zelensky n'aurait pas été au courant de cette opération.

Le 26 septembre 2022, la mer Baltique est en ébullition. Des explosions sous-marines ont coupé les pipelines Nordstream 1 et 2, des voies d'acheminement du gaz russe en Europe. Une enquête publiée par le Washington Post et Der Spiegel révèlent qui est derrière cette opération. Il s'agit de Roman Chervinsky, un haut gradé ukrainien. En 2022, le colonel de 48 ans a engagé une équipe de six personnes. Le commando loue un bateau sous une fausse identité et, à l'aide d'un sous-marin, place les charges explosives sur les pipelines.

Une révélation qui a des conséquences pour l'Ukraine

Ce sabotage aurait été ordonné par le commandant en chef des forces ukrainiennes. Volodymyr Zelensky n'aurait jamais été au courant de cette opération. Les pipelines, qui partent de Russie et acheminent le gaz jusqu'en Allemagne, font partie des voies les plus importantes de distribution en Europe. Avec ce sabotage, le principal moyen de pression de Moscou disparaît. Cette action ne sera pas sans conséquence politique pour l'Ukraine, qui après deux ans de guerre, peine à obtenir un soutien inconditionnel des Occidentaux.