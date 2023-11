Ille-et-Vilaine : à Pleine-Fougères, quatre résidents d’un Ehpad décèdent après une intoxication alimentaire

Durée de la vidéo : 1 min

Après une intoxication alimentaire, quatre résidents d’un Ehpad de Pleine-Fougères, en Ille-et-Vilaine, sont décédés. Une enquête est en cours pour connaître les causes du drame.

Quarante-et-une personnes intoxiquées et quatre résidents décédés, c’est le bilan du drame survenu fin octobre dans un Ehpad de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine). Didier Brune ne décolère pas. Lundi 13 novembre, son père de 98 ans, accueilli dans l’établissement, va mieux. Il est tombé malade après un repas le 31 octobre. Pendant trois jours, il est impossible de le voir et les informations sont parcellaires. "L'information officielle de la directrice, c’était juste une gastro", indique Didier Brune.

Une plainte déposée

L’établissement dit craindre une épidémie et demande aux familles de différer leurs visites. Les familles seront finalement informées de l’étendue du drame par la presse, cinq jours après l’intoxication. La responsable de l’établissement parlait alors d’un délai approprié pour comprendre les causes et assurait ne pas être chargée de la préparation des repas. Dans un communiqué, le prestataire indique : "Nous coopérons pleinement avec les autorités. (…) La santé et la sécurité sont notre priorité absolue". Une plainte a été déposée par la famille d’un résident décédé.