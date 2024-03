Europe : l’inquiétude d’une ingérence russe

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que l’Allemagne enquêtait de façon approfondie sur la fuite d’un renseignement d’officier de l’armée. La discussion porte sur des éléments confidentiels concernant la Guerre en Ukraine et la Russie est pointée du doigt.

L’affaire Taurus embarrasse au plus haut niveau, une affaire "très grave" selon les mots du chancelier allemand Olaf Scholz. Il s’agit d’un enregistrement d’officier de l’armée allemande qui se retrouve sur la chaîne d’État russe RT et sur les réseaux sociaux. Dans cette conversation, les militaires parlent de l’hypothèse de la livraison à Kiev de missiles longue portée "Taurus", refusée à l’Ukraine jusqu’ici. Mais comment cet enregistrement a pu être pris et par qui ? Y a-t-il des espions russes dans l'armée allemande ? L’enquête le dira.

Des cyberattaques qui se multiplient

L’hypothèse d’une ingérence russe en Europe se précise. Et la France n’est pas à l’abris. Fin octobre dernier, consternation pour les habitants de plusieurs quartiers de Paris. Une soixantaine d’étoiles de David est retrouvée taguée sur les murs dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Un couple moldave est interpellé et dit avoir agi sur commande. Le conflit se joue aussi derrière les ordinateurs avec des cyberattaques qui se multiplient.