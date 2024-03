Belgique : le droit de vote passe à 16 ans pour les élections européennes

En Belgique, les jeunes pourront participer au scrutin européen dès l’âge de 16 ans. Les 16-17 ans représentent environ 3% de l’électorat belge et leur vote n’est pas obligatoire.

Ils votent pour la toute première fois mais pour de faux. Des jeunes entre 16 et 17 ans vont avoir le droit de voter avant leurs 18 ans en Belgique. Alors une université organise une répétition générale. Tout est prévu pour que le scrutin ressemble à une vraie élection, les jeunes apprennent à voter et à tenir le bureau de votes.

Quatre pays appliquent la mesure

La Belgique vient tout juste d’élargir le droit de vote à partir de 16 ans et uniquement pour les élections européennes. En Europe, quatre pays autorisent le vote pour les Européennes à partir de 16 ans : la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche et Malte. Et il y a des exceptions : en Grèce, c’est 17 ans minimum et 16 ans si vous êtes mariés en Hongrie. Le gouvernement belge procèdera à une évaluation avant d’étendre ce droit de vote à d’autres scrutins.