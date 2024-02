Direct Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont sanctionner plus de 500 entités liées à la "machine de guerre" russe

Les Etats-Unis annonceront vendredi de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, visant plus de 500 entités liées "à ses soutiens et à sa machine de guerre", a déclaré jeudi 22 février une porte-parole du département du Trésor américain auprès de l'AFP. "Il s'agira de la tranche la plus importante depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine", a-t-elle précisé, soulignant que ces mesures seront prises à la fois par le département du Trésor et par le département d'Etat. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky presse le Congrès américain de voter l'aide à l'Ukraine. Lors d'une interview diffusée jeudi sur Fox News, le président ukrainien a exhorté le Congrès à approuver une aide militaire supplémentaire à son pays. Les élus républicains de la Chambre des représentants refusent d'approuver une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide (environ 55 millions d'euros), en dépit de l'insistance de l'administration Biden.

Réunion de soutien à l'Ukraine lundi à Paris. Selon la présidence française, cette réunion rassemblera "plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement ou leurs représentants ministériels". Elle "permettra d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la coopération des partenaires en soutien à l'Ukraine", a ajouté l'Elysée.

Quatorze millions d'Ukrainiens ont fui leurs foyers, selon l'ONU. Depuis l'invasion russe à l'hiver 2022, plus de 14 millions de personnes ont fui l'Ukraine, selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies publié jeudi. Parmi elles, près de 6,5 millions sont encore réfugiés à l'étranger. Des chiffres qui représentent près d'un tiers de la population ukrainienne.