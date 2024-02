Direct César 2024 : suivez la 49e cérémonie, sur fond de tempête #MeToo

Qui succèdera à La Nuit du 12, récompensé à six reprises l'an passé ? Deux grands favoris se dégagent pour la 49e cérémonie des César, qui débute à 20h45 sur Canal+, vendredi 23 février : Le Règne animal, de Thomas Cailley, et Anatomie d'une chute, de Justine Triet (déjà Palme d'or à Cannes et nommé cinq fois aux Oscars), avec respectivement douze et onze nominations. Deux autres long-métrages font figurent d'outsiders : L'Amour et les forêts, de Valérie Donzelli (quatre nominations) et Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Herry (neuf nominations).

La cérémonie, présidée par Valérie Lemercier, va se dérouler dans un contexte de libération de la parole autour des violences sexuelles dans le cinéma français, après une vague de témoignages ces dernières semaines, notamment ceux de Judith Godrèche, qui devrait prononcer un discours lors de la cérémonie. Suivez les César dans notre direct.

Un appel à manifester devant l'Olympia contre "les violences et les silences". La CGT Spectacle a donné rendez-vous à 19 heures, devant l'Olympia, pour un rassemblement auquel participera la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet, et le collectif 50/50, qui défend la diversité et la parité dans le cinéma. "Nous apportons notre soutien plein et entier à Judith Godrèche comme à toutes les autres comédiennes qui ont eu le courage d'exposer au public des faits de violences", écrit la CGT dans un communiqué, soulignant que "les violences sexistes et sexuelles sur les plateaux touchent aussi des techniciennes et comédiennes de moindre notoriété".

Treize animateurs pour plus de dynamisme. Un brochette de stars va se relayer à la présentation de cette cérémonie des César. Les organisateurs réitèrent la présentation collégiale testée et approuvée l'an dernier (l'audience avait connu un sursaut, avec 1,7 million de téléspectateurs contre 1,3 million en 2022). Ariane Ascaride, Bérénice Bejo, Dali Benssalah, Juliette Binoche, Dany Boon, Bastien Bouillon, Audrey Diwan, Ana Girardot, Diane Kruger, Benoît Magimel, Paul Mirabel, Nadia Tereszkiewicz et Jean-Pascal Zadi se succéderont sur scène.

Agnès Jaoui et Christopher Nolan vont recevoir un César d'honneur. Déjà lauréate de six prix, dont quatre pour le meilleur scénario, un pour la meilleure actrice dans un second rôle et un pour le meilleur film, Agnès Jaoui va recevoir une septième statuette. Faisant d'elle l'artiste féminine la plus primée de l'histoire de la cérémonie. Le réalisateur d'Intestellar, Inception et Oppenheimer (par ailleurs grand favori des Oscars, avec 13 nominations) recevra lui aussi cette récompense pour l'ensemble de son œuvre.

L'incontournable Raphaël Quenard récompensé ? Il est l'acteur que tout le cinéma français s’arrache. Raphaël Quenard réussit la performance d’être nommé dans trois catégories... pour trois films différents : meilleur acteur pour son rôle de spectateur en colère dans Yannick, de Quentin Dupieux, révélation masculine pour Chien de la casse, de Jean-Baptiste Durand, mais aussi meilleur court-métrage documentaire pour L'Acteur, un autoportrait qu’il a coréalisé avec Hugo David.