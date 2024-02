"Nous pouvons décider que des hommes accusés de viols ne fassent plus la pluie et le beau temps sur le cinéma", lance Judith Godrèche lors des César

Elle est arrivée sur scène, accueillie par un tonnerre d'applaudissements et une standing ovation. L'actrice Judith Godrèche s'est exprimée vendredi 23 février lors de la cérémonie des César, deux semaines après avoir accusé les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon de violences sexuelles et physiques lorsqu'elle était adolescente, des accusations que ces derniers nient. "Nous pouvons décider que des hommes accusés de viols ne fassent plus la pluie et le beau temps dans le cinéma", a-t-elle lancé dans un discours puissant de plusieurs minutes.

"Ayons le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas..."



Le discours engagé de Judith Godrèche sur la scène des #César2024. pic.twitter.com/8EryHo0hGl — CANAL+ (@canalplus) February 23, 2024

Son intervention, très attendue, survient alors que son témoignage a lancé une seconde vague #MeToo sur le cinéma français, avec la mise en cause de plusieurs figures du septième art. La comédienne de 51 ans a dénoncé les dérives du cinéma. "Pourquoi accepter que cet art qui nous lie soit utilisé comme un trafic illicite de jeunes filles ?", s'est-elle interrogée, se décrivant comme "une revenante des Amériques qui vient donner des coups de pieds dans la porte blindée".

"Pour se croire, faut-il encore être crue", a dit aussi Judith Godrèche, avant de marquer un silence de plusieurs secondes.