Direct Guerre en Ukraine : l'aide américaine votée "tuera encore plus d'Ukrainiens", avertit le Kremlin

Une mise en garde. L'aide des États-Unis de près de 61 milliards de dollars votée samedi 20 avril par la Chambre américaine des représentants "tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev", a dénoncé le Kremlin. "La décision enrichira davantage les États-Unis d'Amérique et ruinera encore plus l'Ukraine, en tuant encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev", a assuré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse d'Etat TASS. Le texte doit être prochainement examiné par le Sénat américain. Suivez notre direct.

Joe Biden salue une "aide cruciale". Le président américain a salué l'adoption de cette aide, au "rendez-vous de l'Histoire". Cette enveloppe totale de 95 milliards de dollars, comprenant également des aides à Israël et Taïwan, envoie "un message clair sur la puissance du leadership américain à travers le monde", s'est félicité le dirigeant démocrate.

L'Otan et l'UE se félicitent. "L'Ukraine utilise les armes fournies par les alliés de l'Otan pour détruire les capacités de combat russes. Cela renforce notre sécurité à tous, en Europe et en Amérique du Nord", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. "Maintenant, nous demandons au Sénat américain de voter le plus rapidement possible car des vies sont en jeu", a déclaré sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

En France, le parti Renaissance décrit un "tournant majeur". Le porte-parole du parti présidentiel, Loïc Signor, a rappelé sur franceinfo que la France s'était engagée à fournir 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2024. Selon Loïc Signor, "un chèque à l'Ukraine, c'est un chèque aux Français". "Imaginez un seul instant que Vladimir Poutine l'emporte définitivement en Ukraine, c'est l'inflation au cube, ce sont les prix de l'énergie au carré", a-t-il dénoncé.