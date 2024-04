Japon : deux hélicoptères militaires s'écrasent en mer lors d'un exercice et font un mort et sept disparus

La cause de l'accident est encore inconnue. Deux hélicoptères des forces japonaises d'autodéfense se sont écrasés en mer samedi tard dans la soirée. Un membre d'équipage a été retrouvé mort et sept autres sont encore portés disparus, ont annoncé, dimanche 21 avril, les autorités japonaises. Les appareils participaient à un "exercice nocturne de lutte anti-sous-marine", a précisé à la presse le ministre de la Défense Minoru Kihara.

Des débris, appartenant probablement à ces appareils, ont été repérés par les secours en mer, a ajouté le ministre, selon qui "les enregistreurs de vol dans des endroits proches l'un de l'autre" ont été découverts. Dès lors, il est "fort possible que [les deux hélicoptères] soient entrés en collision". Les hélicoptères se sont écrasés au large des îles Izu, dans l'océan Pacifique.

Enregistreurs de vol en cours d'analyse

"Les enregistreurs de vol sont en cours d'analyse et les autorités interrogent l'équipage d'un troisième hélicoptère qui participait à l'exercice mais n'a pas été impliqué dans l'accident", a déclaré le chef d'état-major de la marine. La communication avec un premier appareil a été perdue à 22h38, heure locale. Environ 25 minutes plus tard, les autorités ont réalisé qu'il n'était plus possible d'échanger avec l'équipage du second hélicoptère, selon la chaîne de télévision NHK.

Ces deux Mitsubishi SH-60K sont des hélicoptères patrouilleurs de fabrication nippone appartenant à la force maritime d'autodéfense, la branche navale des FJA. Il y a un an, un hélicoptère militaire japonais d'un autre modèle (UH-60JA) s'était écrasé en mer dans la zone d'Okinawa, au sud-ouest du Japon, tuant ses dix occupants.