Les Etats-Unis, le Japon et l'Australie lancent un système de défense aérienne commun

De quoi rivaliser avec la Chine. Joe Biden a annoncé, mercredi 10 avril, un renforcement dans les relations de défense avec le Japon, ainsi qu'un partenariat matière de défense aérienne élargie à l'Australie. "Ensemble, nos pays prennent des mesures importantes pour renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité", a déclaré le président américain, aux côtés du Premier ministre japonais Fumio Kishida. "Il s'agit de l'évolution la plus importante de nos alliances depuis la fin de la guerre froide", a-t-il dit. "J'ai également le plaisir d'annoncer que, pour la première fois, le Japon, les Etats-Unis et l'Australie vont créer un réseau de missiles aériens et une architecture de défense", a fait savoir Joe Bien, ces deux pays étant clés dans sa stratégie de compétition avec la Chine.

Le président américain a cependant tenu à souligner que le renforcement de l'alliance militaire avec le Japon était "purement défensif". Le Premier ministre japonais a lui appelé à la "paix et la stabilité" sur fond de tensions entre la Chine et Taïwan. Autre signe du rapprochement entre Washington et Tokyo, Joe Biden a déclaré qu'un astronaute japonais sera le premier non-Américain à atterrir sur la Lune, dans le cadre d'une mission spatiale américaine.