Pékin lance des exercices militaires en mer de Chine méridionale disputée

La Chine mène dimanche 7 avril des "patrouilles de combat navales et aériennes" en mer de Chine méridionale contestée, une zone maritime qui est le théâtre d'incidents avec les Philippines. Cet entraînement intervient au moment où les Philippines organisent justement des exercices militaires conjoints avec les Etats-Unis, le Japon et l'Australie dans cette même zone, où Pékin revendique une souveraineté presque totale.

Le communiqué de l'armée chinoise ne précise ni l'ampleur de ces exercices ni leur localisation, ajoutant seulement que "toutes les activités militaires qui perturbent la situation en mer de Chine méridionale et créent des points chauds sont sous contrôle".

Les tensions entre la Chine et les Philippines ont atteint des niveaux inégalés

La mer de Chine est une vaste zone maritime par laquelle transite une grande partie du commerce entre l'Asie et le reste du monde. Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et les Philippines – qui affirment de plus en plus fermement leurs revendications territoriales – ont atteint des niveaux inégalés depuis des années.

Samedi, les Philippines, les Etats-Unis, le Japon et l'Australie ont annoncé l'organisation conjointe d'exercices navals et aériens dans la zone économique exclusive des Philippines afin de démontrer "l'engagement collectif" des alliés "à renforcer la coopération régionale et internationale en faveur d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte". La Chine voit avec inquiétude le renforcement des liens militaires entre les Etats-Unis et les Philippines, perçu par le géant asiatique comme une manière de contrecarrer ses revendications territoriales dans la région.