Les Etats-Unis, les Philippines, le Japon et l'Australie vont organiser des exercices conjoints en mer de Chine méridionale

Les Philippines, les États-Unis, le Japon et l'Australie ont annoncé samedi 6 avril qu'ils organiseraient dimanche des exercices navals et aériens conjoints en mer de Chine méridionale face à l'influence croissante de la Chine dans la région. Les exercices se tiendront dans une zone maritime sur laquelle Pékin revendique une souveraineté presque entière.

Les quatre pays ont souligné que ces exercices prouveront "l'engagement collectif" des alliés "à renforcer la coopération régionale et internationale en faveur d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte". Ils auront lieu quelques jours avant un sommet qui doit réunir à Washington le président américain Joe Biden et les dirigeants des Philippines et du Japon.

Tensions croissantes entre la Chine et les Philippines

Les exercices comprendront des unités de la marine et de l'armée de l'air des quatre pays, selon le communiqué conjoint. Les quatre ministres de la Défense ont souligné que ces exercices "renforceraient l'interopérabilité de nos (...) doctrines, tactiques, techniques et procédures". Aucun détail n'a été donné sur le déroulement des exercices. L'ambassade du Japon à Manille a précisé dans un communiqué distinct que les exercices comprendraient une "formation aux combats contre les sous-marins".

"Ces activités avec nos alliés australiens, japonais et philippins soulignent notre engagement commun à veiller à ce que tous les pays soient libres de voler, de naviguer et d'opérer là où le droit international le permet (...) Nos opérations communes viennent soutenir la paix et la stabilité au cœur de notre vision commune d'une région libre et ouverte", a déclaré de son côté le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

L'an dernier, les tensions se sont intensifiées dans la région. La Chine affirme de façon plus marquée ses prétentions sur des zones maritimes également revendiquées par les Philippines et le Japon, ainsi que sur l'île de Taïwan, gouvernée de façon autonome. Après des incidents répétés ces derniers mois entre bateaux philippins et chinois, la Chine a reproché aux Philippines d'attiser les tensions dans une zone où Pékin et Manille ont des différends territoriaux de longue date.