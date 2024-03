Un nouvel accrochage entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale fait trois blessés

Selon les Philippines, les garde-côtes chinois ont bloqué un navire de ravitaillement près de l'atoll Second Thomas, revendiqué par les deux pays et théâtre régulier d'incidents. Les Philippines y maintiennent des troupes en permanence.

Une "intrusion illégale", selon Pékin. L'ambassade de Chine à Manille a adressé une protestation "solennelle" aux Philippines, lundi 25 mars, après un nouvel incident en mer de Chine méridionale.

La Chine affirme que "le 23 mars, les Philippines ont (...) ignoré l'opposition ferme et les avertissements préalables de la Chine, et ont insisté pour envoyer un navire de ravitaillement et deux navires de garde-côtes pour pénétrer arbitrairement dans les eaux proches du récif Ren'ai dans les îles Nansha de la Chine", utilisant l'appellation chinoise de l'atoll Second Thomas. Ce dernier se situe à environ 200 km de l'île philippine occidentale de Palawan et à plus de 1 000 km de l'île de Hainan, le territoire chinois de grande taille le plus proche. Les Philippines y maintiennent des troupes en permanence pour éviter que la Chine ne s'en empare.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016. Les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam revendiquent également plusieurs récifs et îlots dans cette mer, dont certaines zones pourraient receler de riches réserves de pétrole.

Manille dénonce des "actions belliqueuses" de Pékin

Selon les Philippines, les garde-côtes chinois ont bloqué samedi un navire de ravitaillement et l'ont endommagé en faisant usage de canons à eau au large de l'atoll Second Thomas, blessant trois soldats. Les Philippines ont annoncé lundi avoir convoqué un diplomate de l'ambassade de Chine à Manille, dénonçant des "actions belliqueuses" de Pékin.

Les garde-côtes chinois ont de leur côté qualifié leurs manœuvres de "régulation, interception et expulsion légitime" d'un bateau étranger ayant "tenté de pénétrer de force" dans les eaux chinoises. Au cours des derniers mois, des navires chinois ont déjà fait usage de canons à eau et sont entrés en collision avec des navires philippins à proximité de cet atoll.