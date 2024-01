Mer de Chine méridionale : des tensions et le risque d’une escalade

La dictature communiste exerce une pression militaire dans la Mer de Chine méridionale. Début décembre, plus de 135 bateaux chinois se sont déployés autour du récif Whitsun, que les Philippines revendiquent. Une nouvelle démonstration de la puissance maritime de la Chine.

Positionnés les uns contre les autres, comme pour former une barrière infranchissable. 135 navires chinois se sont déployés près du récif de Whitsun, au large des côtes philippines. Selon la version officielle à Pékin, il s’agit de simples bateaux de pêche, venus trouver refuge à l’abri du récif. "Il est raisonnable et légal que nos bateaux viennent se protéger ici. Les Philippines ne devraient pas faire de commentaire à ce sujet", a argumenté Wang Wenbin, le porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois.

Des incidents de plus en plus fréquents

Le récif de Whitsun se trouve à plus de 1 000 km des côtes chinoises, et 320 km environ des côtes philippines. Il se situe dans les eaux territoriales philippines au regard du droit international. Les autorités chinoises, elles, revendiquent la souveraineté sur près de 90% de la mer de Chine méridionale. "C’est de l’intimidation, et c’est tout simplement illégal. On n’est pas dans une zone grise ici", a réagi Eduardo Año, conseiller à la sécurité nationale des Philippines.

La Chine souhaite dissuader les pêcheurs philippins de s’aventurer pour s’y implanter, une technique déjà pratiquée auparavant. Pour Pékin, le contrôle de la mer de Chine méridionale est crucial : un tiers du trafic maritime mondial transite par cette zone. Ses revendications empiètent sur la souveraineté maritime de tous les autres pays de la région. Les incidents sont de plus en plus fréquents, notamment avec les Philippines.