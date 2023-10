Philippines : près de 600 arrestations dans un coup de filet contre le trafic d'êtres humains

Au cours du coup de filet, au moins deux Chinois ont affirmé être retenus contre leur gré et présentaient "des traces de torture", a précisé la police.

Une opération de grande envergure. La police des Philippines a annoncé samedi 28 octobre avoir arrêté près de 600 personnes lors d'un coup de filet dans un bâtiment de Manille qui abriterait des trafics d'êtres humains exploités sexuellement et des escroqueries en ligne.

Des Chinois, des Coréens, des Vietnamiens et des Philippins se trouvaient dans ce complexe qui abritait notamment un salon de massage, un restaurant et des salles de karaoké, et où la police a également découvert des accessoires sexuels, a précisé la Commission présidentielle contre le crime organisé. La police a entrepris d'interroger les 598 personnes arrêtées pour déterminer si elles étaient victimes ou suspects, a précisé le ministre de la Justice, Jesus Crispin Remulla.

Les escroqueries en ligne suscitent une inquiétude croissante dans la région Asie-Pacifique. Elles impliquent souvent des victimes de trafic d'être humains contraints de se livrer à des activités illégales.

"Traces de torture"

Au cours du coup de filet, au moins deux Chinois ont affirmé être retenus contre leur gré et présentaient "des traces de torture", a précisé le communiqué. L'un a dit avoir été kidnappé et vendu pour 500 000 pesos (environ 8 300 euros), et l'autre a déclaré être détenu depuis un an et forcé à travailler 15 heures par jour.

L'ambassade de Chine a été contactée pour tenter d'identifier neuf ressortissants soupçonnés d'être à la tête de l'organisation, officiellement détentrice d'une licence en tant que site de jeu sur internet. La police a demandé à la justice l'autorisation de pouvoir fouiller les ordinateurs trouvés. Ils pourraient contenir des preuves de fraudes à la cryptomonnaie et aux fausses histoires d'amour.